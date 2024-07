Fani Borysa Szyca być może zobaczą go już niedługo w nowej roli. Co prawda widzieliśmy już kucharzącego aktora w serialu "Przepis na życie", ale teraz chciałby to robić na poważnie, a nie jedynie planie filmowym! Oczywiście w stacji TVN.

- Rozmawiałem z dyrektorem Miszczakiem, o tym że mógłbym jeździć po świecie, próbować różnych dań i opowiadać o nich. Wyraził zainteresowanie - przytacza słowa aktora "Na żywo".

Czyżby w TVN-ie rosła konkurencja dla Magdy Gessler?

(ac)