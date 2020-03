Fanki nazywają go "eliksirem młodości"! Ten krem stał się hitem wśród Wizażanek

Kwas hialuronowy to substancja, którą pokochał cały świat „beauty”. Często nazywany jest również „eliksirem młodości”. Ze względu na swoje liczne właściwości ma bardzo szerokie zastosowanie w kosmetyce oraz medycynie estetycznej. Jego podstawową funkcją jest wiązanie wody, przez co niezwykle skutecznie nawilża skórę. Warto, więc zwrócić uwagę na ten składnik wybierając kosmetyki do pielęgnacji, zwłaszcza w przypadku cery suchej.

Krem na dzień z kwasem hialuronowym BioDermic

Mat. prasowe

Wśród wielu produktów z kwasem hialuronowym dostępnych na polskim rynku kosmetycznym warto zwrócić szczególną uwagę na krem na dzień z kwasem hialuronowym Acid Series marki BioDermic. Ma lekką konsystencję o bardzo przyjemnym zapachu. Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Ogromnym plusem jest to, że nie zatyka porów i dobrze sprawdza się pod makijaż. Regularnie nakładany poprawia elastyczność skóry. Na pochwałę zasługuje też opakowanie. Dzięki zastosowaniu pompki aplikacja jest bardziej higieniczna, a do kremu nie dostają się bakterie z zewnątrz. Co w obecnej koronawirusowej aurze jest szczególnie pożądane. Kosztuje 59 zł, ale jest bardzo wydajny. Jego wyjątkowe właściwości potwierdzają recenzje na Wizaż.pl. Krem został oceniony na 4,8 w pięciopunktowej skali.

„Jest niesamowicie wydajny. Bardzo delikatnie pachnie, szybko się wchłania i ma lekką konsystencję. Przypadł mi tak do gustu, że używam go na dzień i na noc.”

„Zaskoczył mnie już po pierwszym użyciu. Przede wszystkim ma piękny zapach. Szybko się wchłania i pozostawia uczucie nawilżenia na długo. Jest wydajny, wystarczą dwie dozy, aby dobrze nawilżyć twarz.”

„Ma cudowne opakowanie. Jest proste, z wygodną pompką, minimalistyczną grafiką i złotym wykończeniem. Dla mnie opakowanie tego kremu odzwierciedla luksus. Jest zaprojektowanie naprawdę ze smakiem”- piszą wizażanki.