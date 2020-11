Szukasz prezentu dla kogoś bliskiego? Kalendarz adwentowy od Douglas to idealny upominek dla kobiet i mężczyzn! 

Szukasz oryginalnego prezentu dla siostry, przyjaciółki, rodziców albo dla swojego chłopaka lub męża? Jeżeli tak to w ofercie Douglas znajdziecie coś naprawdę wyjątkowego! Już teraz w perfumeriach możecie kupić piękne kalendarze adwentowe. W każdym z nich znalazły się 24 kosmetyczne niespodzianki- po jednej na każdy dzień od 1 do 24 grudnia, czyli do Świąt Bożego Narodzenia.

Kalendarze adwentowe Douglas

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodznia Douglas przygotował wyjątkowe adwentowe kalendarze, w których znajdują się prawdziwe kosmetyczne perełki. W każdym z 24 okienek ukryty jest kosmetyk lub gadżety do makijażu lub pielęgnacji. Osoba, której wręczysz kalendarz adwentowy Douglas przez 24 dni będzie mogła cieszyć się z kolejnych niespodzianek! W sklepach Douglas oraz na stronie www.douglas.pl znajdziecie kalendarze zarówno dla niej, jak i dla niego.

Zobaczcie sami, jak prezentują się kalendarze adwentowe Douglas! Dzięki nim poczujecie prawdziwą magię świąt!

Kalendarz adwentowy Douglas to idealny prezent dla każdej kobiety.

mat. prasowe

Za każdym z 24 okienek kryje się kosmetyczna niespodzianka.

mat. prasowe

Kalendarz adwentowy to idealny prezent również dla Niego!

mat. prasowe

Podobają się Wam kalendarze od Douglas?