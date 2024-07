Okazuje się, że nie wszystkie gwiazdy w swoich domach postawią żywą choinkę. Karolina Malinowska w tym roku zdecydowała się na sztuczną, nad czym ubolewa, ale wynika to z troski o dziecko, które w tym roku powitała na świecie. Była modelka zapewnia jednak, że w jej rodzinie choinka ubrana jest na bogato i nie zawsze mieści na sobie tyle ozdób ile ona sama by chciała.

- Najchętniej żywa, ale ponieważ w domu jest maluch to chyba sztuczna. Wstyd się przyznać. U nas ubieranie choinki to jest trochę taki rytuał, ja ubieram razem z synami, i na tej choince mamy wszystko - i słodycze, i zabawki, i nawet zygzak McQueena na niej wisi. Choinka jest przebogata. Mamy taką zasadę, że zawsze tam gdzie jesteśmy to kupujemy coś na tę choinkę, chociaż nie wszystko jest na nią przeznaczone. - powiedziała dla BabyOnline.pl