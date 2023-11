Zimą rzadko mamy okazję podejrzeć ich klaty, ale latem to nie jest żaden problem. Na Instagramach Michała Szpaka, Dawida Kwiatkowskiego czy też Tomka Ciachorowskiego pełno jest zdjęć panów bez koszulek. Lato rządzi się swoimi prawami i opalanie w t-shircie z pewnością wydawałoby się dziwne. Gwiazdy z chęcią chwalą się swoimi "szcześciopakami" w sieci. Który polski celebryta dorobił się lepszego brzuszka? Same musicie to ocenić!

Zobaczcie wideo, które dla was przygotowaliśmy. Czy Mikołaj Roznerski spędził najwięcej czasu na siłowni i zasługuje na tytuł największego ciacha wakacji 2019? A może Oleh z "Big Brothera" ma lepszą klatę?

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzu, którego polskiego celebrytę najbardziej chciałybyście spotkać latem na plaży!

Tomek Ciachorowski ma świetne ciało, ale czy lepsze od Dawida Kwiatkowskiego? Zobacz wideo!

