Konkurencją dla warszawskiej imprezy Polsatu był Sylwester z Dwójką we Wrocławiu i trzeba przyznać, że stolica nie wypadła w tym roku najlepiej. Wrocławska impreza to było prawdziwe show. Gwiazdy w stylizacjach przeszły same siebie.

Reklama

Maryla Rodowicz jak na nią przystało, oprócz świetnego koncertu bawiła publiczność również wyszukanymi stylizacjami. Tym razem gwiazda poszła w klasykę i wybrała lata 70. Na bardziej orientalny look postawiła Kayah. Artystka w pięknych kimonach i szatach z frędzlami robiła ogromne wrażenie. Jednak nie tak wielkie jak Michał Szpak. Piosenkarz w stylizacjach a la David Bowie, czy Freddie Mercury wyglądał doskonale. Jego image jest już na stałe wpisany w krajobraz polskiej sceny show biznesu.

Zwróciliśmy również uwagę na ultramodne stylizacje Kasi Zielińskiej. Prezenterka, aktorka i piosenkarka zrobiła na nas naprawdę duże wrażenie.

Reklama

Zobaczcie jak prezentowały się inne gwiazdy na Sylwestrze z Dwójką we Wrocławiu: