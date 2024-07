Gwiazdy kochają żyć w blasku sławy, błysku fleszy i olśniewającej poświacie lśniących, brokatowych makijaży.

Reklama

Wieczorowy make-up gwiazd mieni się srebrnym i złotym połyskiem oraz kolorami pawich piór (bardzo modnymi w tym sezonie). Kreatorzy makijaży namawiają na używanie lśniących drobnymi opiłkami cieni do powiek i błyszczyków nawet na co dzień, a na wieczór doradzają kosmetyki z wyraźnie mieniącym się grubym brokatem lub holograficznymi opiłkami.

Najmodniejsze brokatowe kosmetyki to oczywiście cienie do powiek (złote lub srebrne), eye-linery, błyszczyki do ust oraz lakiery do włosów i paznokci. Podczas karnawałowych szaleństw można używać ich do woli, mieszać ze sobą, pilnując jedynie zasady, aby nie łączyć ciepłego odcienia makijaży (w kolorze złota) z chłodnym odcieniem kreacji (srebrnym lub platynowym) i na odwrót.

Reklama

Brokatowy makijaż pasuje do każdego typu urody, do każdego rodzaju cery – ważne jest tylko to, żebyś się dobrze w nim czuła. Jak prawdziwa gwiazda!