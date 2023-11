Sezon jesień/zima to czas niebyt korzystny dla naszych włosów. Nieustanne narażenie na elektryzowanie i puszenie może zrujnować każdą fryzurę. Dodatkowo po całym dniu odbita frotka nie pomaga w szybkim ułożeniu nowej fryzury i włosy trzeba często umyć, aby przywrócić im pożądany stan. Ale… mamy na to sposób!

Nowa szczotka prostująca Philips

W zimie włosy łatwiej się puszą przez wilgoć w powietrzu i właśnie przez to układanie wymyka nam się spod kontroli. Podstawą każdej fryzury jest odpowiednie przygotowanie włosów przed stylizacją. Zamiast używać gorącej prostownicy lepiej zastosować szczotkę prostującą np. od marki Philips. To bezpieczna i szybka opcja. W naszym wideo przekonasz się, jak w szybki i prosty sposób zamienić fryzurę dzienną na wieczorową! Ta fryzura będzie idealnym rozwiązaniem dla kobiet, które żyją w ciągłym biegu i często na przygotowanie się do wyjścia mają tylko kilka minut. Jestem pewna, że fryzura sprawdzi się nie tylko na imprezy, ale również na wypadek porannej awarii - przedłużenia drzemki na telefonie.

Obejrzyjcie nasze wideo i zobaczcie, jakie to proste!

Materiał powstał we współpracy z marką Philips