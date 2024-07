Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis- to tylko niektóre związki, które dają nam nadzieję, że miłość istnieje! Podczas kiedy media donoszą o rozstaniu m.in. Angeliny Jolie i Brada Pitta czy Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa, my postanowiliśmy przygotować dla Was nagranie, na którym możecie zobaczyć, jak szczęśliwe potrafią być pary związane z polskim i światowym show-biznesem. Spójrzcie tylko, jak oni się kochają!

Reklama

Zobaczcie pary, którymi wszyscy chcielibyśmy być! Dodalibyście jeszcze kogoś do naszej listy?

Zobacz także: Nie tylko Brad Pitt i Angelina Jolie. Najgłośniejsze rozstania 2016 roku!

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.