Piękna, białoruska modelka Maryna Linchuk wystąpiła w zwariowanej sesji "beauty" dla marcowego wydania Vogue Japan. Andrew Gallimore, makijażysta, który współpracował przy wydaniu, stworzył niesamowitą historię wiosennego makijażu.

Artysta stawia na mocne elektryzujące oraz pastelowe kolory, sztuczne rzęsy i wzorki. Kratka, ciapki, czy groszki to hit wiosny. Te makijaże chociaż trudne do wykonania na pewno wzbudziłyby zainteresowanie wszystkich przechodniów.

I chociaż makijaż twarzy jest odrobinę zbyt ekstrawagancki by interpretować go dosłownie, tak manicure w szalony, dziewczęcy sposób to must-have. Prosta stylizacja, delikatny makijaż skontrastowane zwariowanym wzorem na paznokciach to według nas hit!

Jak podobają wam się wiosenne inspiracje z Japońskiego Vogue'a?