Niedawno informowaliśmy Was, że Jarosław Szado, stylista i przyjaciel Justyny Steczkowskiej zastąpi na czas urlopu macierzyńskiego Karolinę Malinowska. Mowa oczywiście o występach w programie "Gwiazdy na dywaniku". Oprócz tego, Szado będzie też o gwiazdach pisał.

Nie wiemy jeszcze gdzie i co dokładnie, ale jak donosi "Fakt" ma zamiar ujawnić wszystkie pikantne szczegóły, których z pewnością zna wiele. To on według gazety zeswatał Justynę Steczkowską z jej obecnym mężem. Sprawił także, że zakochane w sobie małżeństwo - Olivier Janiak i Karolina Malinowska się ze sobą poznali.

Jak myślicie Szado da sobie lepiej radę od Malinowskiej? A może widzowie pokochają go bardziej... Malinowska powinna czuć się zagrożona?