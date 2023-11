Allan Krupa został świadkiem! Syn Edyty Górniak został przesłuchany przez biegłych psychologów sądowych. Zeznania chłopca mogą okazać się kluczowe w sprawie, którą byli teściowie wytoczyli wokalistce ponad dwa lata temu. Dziadkowie chłopca domagają się uregulowania kontaktów z wnukiem. Sprawa jest skomplikowana, bo 13-letni Allan razem z mamą mieszka obecnie w USA, z kolei rodzice jego ojca w Warszawie.

Co zeznał Allan Krupa?

Osoby z otoczenia artystki twierdzą, że Allan Krupa nie chce utrzymywać kontaktu z dziadkami, co też miał rzekomo powiedzieć psychologom podczas przesłuchania. Jego zeznania zostaną przedstawione na kolejnej rozprawie, która ma się odbyć jeszcze jesienią. Do tego czasu nastolatek pozostanie pod opieką matki, Edyty Górniak. Oboje planują zostać w Polsce do końca wakacji. Od września Allan zaczyna nowy rok szkolny w USA. W Polsce chce jeszcze towarzyszyć mamie podczas nagrań show "The Voice Kids", gdzie Edyta jest jednym z jurorów, oraz na premierze nowej kolekcji ubrań, którą Edyta Górniak zaprojektowała dla marki Naoko.

Allan Krupa