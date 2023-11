Sylwia Przybysz już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą! Wokalistka przez jakiś czas nie komentowała plotek dotyczących ciąży, ale pod koniec sierpnia przyznała, że razem z partnerem rzeczywiście czekają na narodziny dziecka. Od tamtej chwili Sylwia Przybysz już nie ukrywa ciążowego brzuszka! Teraz artystka szukuje się do przyjścia na świat maleństwa i rozpoczęła już kompletowanie wyprawki. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jaki wózek wybrała dla dziecka. Teraz z kolei przyszła mama pochwaliła się piękną sesją zdjęciową! Spójrzcie na jej duży brzuszek!

Okazuje się, że przed porodem Sylwia Przybysz zdecydowała się na pamiątkową sesję ciążową. Zdjęcia zrobiła jej... Sylwia Bomba, którą widzowie doskonale znają z programu "Gogglebox. Przed telewizorem"! Efektami współpracy wokalistka pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie.

Kochani! Stan błogosławiony to najpiękniejsze co mi się w życiu przytrafiło! Postanowiliśmy uwiecznić go w przepięknej sesji, którą wykonała wspaniała @sylwiabomba ! Jesteśmy ogromnie wdzięczni! ❤️ dziękujemy ❣️????????- napisała przyszła mama.