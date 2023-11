Sylwia Przybysz jest już w zaawansowanej ciąży! Początkowo młoda gwiazda nie odnosiła się do plotek na temat swojego stanu, ale w sierpniu oficjalnie potwierdziła, że z Janem Dąbrowskim spodziewają się pierwszego dziecka. Teraz młoda artystka coraz częściej publikuje zdjęcia z brzuszkiem, a jej najnowsze zdjęcie zdradza, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami! Sami spójrzcie...

Sylwia Przybysz pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem!

Niedawno wokalistka chwaliła się zdjęciami wyprawki kompletowanej na narodziny dziecka i pokazała wózek, jaki wybrała. Potem przyszedł czas na sesję z brzuszkiem. Zdjęcia zrobiła jej Sylwia Bomba, którą doskonale znamy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Teraz Sylwia Przybysz pokazała na Instagramie urocze zdjęcie ciążowego brzuszka. Zobaczcie...

Fani młodej artystki są zachwyceni zdjęciem z pieskiem i zauważają, że rozwiązanie już tuż tuż...

Jejku ale karmelek jest Słodziutki Brzuszek coraz większy❤️będziesz wspaniałą mamą Oo jak słodko ♥️ Który tydzień ?

Okazuje się, że to już 7. miesiąc, co zdradziła sama Sylwia Przybysz na Instastories. Fani są ciekawi, jakie imię para wybrała dla swojego dziecka, ale to pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi. Być może przyszli rodzice jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji!

