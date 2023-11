Kiedy Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pojawili się na ramówce TVP fotoreporterzy oszaleli! Nic dziwnego, w końcu to jedna z najpopularniejszych par w sieci, a Jasia już niedługo zobaczymy w "The Voice Kids". Jednak to Sylwia przykuwała największą uwagę - kilka tygodni temu pojawiła się bowiem informacja, że młoda wokalistka spodziewa się dziecka. Do tej pory para nie komentuje tych rewelacji. Jednak wszyscy zauważyli, że od jakiegoś czasu Przybysz wybiera dość luźne kreacje! Czy to oznacza, że rzeczywiście wkrótce zostanie mamą? Zobaczcie, co nam zdradziła!

Reklama

Zobacz także: Jak młode gwiazdy będą wyglądać na starość? Zobacz Kwiatkowskiego, Węgiel, Przybysz...