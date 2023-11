Sylwia Przybysz jest w ciąży i spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Okazuje się jednak, że mimo swojego stanu, młoda gwiazda wciąż pracuje bez wytchnienia! Sylwia Przybysz zdradziła nam, że już kończy nagrania do swojej kolejnej płyty. Wokalistka ma na swoim koncie już pięć albumów i teraz pracuje nad szóstym. Wszystko wskazuje na to, że lada moment krążek trafi do sklepów! Sylwia Przybysz ma jednak jednej wielki problem związany z tym krążkiem! Razem ze swoim ukochanym Jasiem Dąbrowskim próbuje go rozwiązać, ale... Zobaczcie, co nam powiedziała gwiazda!

Sylwia Przybysz jest w pierwszej ciąży

Sylwia Przybysz może cały czas liczyć na wsparcie swojego ukochanego, Jasia