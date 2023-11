Sylwia Przybysz i jej ukochany Jaś Dąbrowski niedługo zostaną rodzicami! Para spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka i jak udało nam się dowiedzieć, będzie to chłopiec. Sylwia Przybysz od kiedy ogłosiła radosną nowinę o ciąży, to chętnie chwali się brzuszkiem, który niemal z dnia na dzień staje się coraz większy. Teraz wokalistka wraz ze swoim chłopakiem udała się na ostatnie wakacje we dwoje i pokazała dużo romantycznych zdjęć. Znajdziecie je poniżej!

Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski na wakacjach

Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski postanowili trochę wypocząć po ostatnich ciężkich miesiącach. Sylwia Przybysz niedawno zakończyła nagrywanie swojej kolejnej płyty, w czym Jaś jej pomagał. Nic więc dziwnego, że teraz para wybrała się na zasłużony urlop i zdecydowała się na wyjazd do Grecji. Zakochani pokazali romantyczne zdjęcia ze swojej wyprawy.

Na profilu Sylwii Przybysz nie brakuje pięknych zdjęć z malowniczej Grecji. Para pokazała swój hotel, a także zdjęcia z plaży. Na wszystkich rzuca się jednak w oczy głównie coraz większy brzuszek wokalistki. Sylwia Przybysz jest już w zaawansowanej ciąży i jak widać - ten stan bardzo jej służy!

Jak myślicie, Sylwia i Jaś wybiorą tradycyjne imię dla swojego synka czy nowoczesne?

Sylwia Przybysz jest już w zaawansowanej ciąży

