Sylwia Nowak zaręczyła się ze swoim partnerem! Wokalistka zdradziła tę radosną nowinę w wywiadzie dla agencji informacyjnej Lifestyle Newseria. Gwiazda opowiedziała o momencie zaręczyn, wyznając, że było to niezwykle magiczne doświadczenie. Sylwia Nowak pokazała również pierścionek zaręczynowy. Jest przepiękny! Obejrzycie wideo, by go zobaczyć i posłuchać o szczegółach tej wyjątkowej chwili.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na ślub!

Sylwia Nowak jest zaręczona!

Serdeczne gratulacje! Pierścionek robi wrażenie!