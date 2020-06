Sylwia Madeńska z "Love Island" uspokaja zmartwionych jej figurą... "Nie dogodzimy wszystkim"

Sylwia Madeńska z "Love Island" jest zbyt szczupła? Jedno z ostatnich zdjęć uczestniczki miłosnego show zaniepokoiło fanów. Sylwia w ostatnim czasie bardzo dba o swoją sylwetkę i nie ukrywa, że sporo schudła. Jeszcze przed emisją "Tańca z Gwiazdami" informowała, że udało jej się schudnąć aż 8 kg w 3 miesiące. Jej coraz drobniejsza sylwetka niepokoi fanów, którzy zostawiają jej na profilu zatroskane komentarze. Sylwia postanowiła odpowiedzieć.

Nie da się nie zauważyć metamorfozy Sylwii Madeńskiej. Zwyciężczyni miłosnego show jest dużo szczuplejsza niż na początku swojej medialnej kariery. Wielu internautów jest pod wrażeniem jej nowej, coraz drobniejszej sylwetki, ale są też tacy, których ciągły spadek wagi Sylwii zaczął niepokoić.

Sylwia postanowiła odpowiedzieć na komentarze zatroskanych fanów, jednak nie zrobiła tego bezpośrednio. Z jej wpisu można wywnioskować, że w nowej figurze czuje się doskonale. Podkreśliła, że wszystko zależy od gustu i tego, co się komu podoba:

Każdy ma swój własny gust i zdanie na dany temat. Ludzie różnią się od siebie i to jest właśnie piękne. Nie dogodzimy wszystkim, to główna zasada, którą staram się ostatnio wdrożyć w swoje życie.

Życie jest jedno i nikt za Nas go nie przeżyje ;) Dlatego warto skupić się na sobie i decydować o sobie. Całusy 😘