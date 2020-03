Sylwia Madeńska przyznała, ile schudła w trzy miesiące! Spektakularna metamorfoza gwiazdy "Love Island"

Sylwia Madeńska maksymalnie wykorzystuje popularność, jaką dało jej zwycięstwo w programie "Love Island". Tancerka weźmie udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a teraz pochwaliła się na Instagramie zdjęciami swojej metamorfozy. Śmiało można powiedzieć, że to spektakularna zmiana! Zobaczcie, ile udało się schudnąć Sylwii Madeńskiej w trzy miesiące!

Sylwia Madeńska już od jakiegoś czasu na czerwonym dywanie prezentowała znacznie szczuplejszą sylwetkę, jednak dopiero teraz gwiazda "Love Island" zdecydowała się otwarcie przyznać, ile udało jej się schudnąć. Na dowód pokazała swoje zdjęcia sprzed i po metamorfozie. To trzeba zobaczyć!

8 kg w 3 miesiące , czy to możliwe ?! Zawsze byłam dziewczyną o kobiecych kształtach i nadal taka pozostanę. Zawsze chciałam zrzucić wagę dla kogoś, dla opinii z zewnątrz, byłam pod presja tańca/ludzi. Tym razem chciałam zrobić to dla siebie, dla swojego samopoczucia, dla zdrowia i kondycji. Zaakceptowałam siebie w 100% ! - napisała Sylwia Madeńska na Instagramie.

Gwiazda nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zdradziła też, że przytyła w programie "Love Island. Wyspa miłości":

Pomimo, że przybyło mi kilka kilogramów podczas programu @loveisland nie nakładałam na siebie presji, czułam się dobrze ze sobą, chciałam raz zrobić to tylko wyłącznie dla siebie . Jak się czegoś bardzo chce, ma się silna wolę, samozaparcie, ambicję to można bardzo dużo osiągnąć. To nie jest jakaś spektakularna metamorfoza, jednak dla mnie to bardzo dużo znaczy.