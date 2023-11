Sylwia Lipka to zdecydowanie jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Do tej pory wokalistka wydała dwa albumy studyjne: W 2016 roku na rynku ukazał się krążek "Szklany sen", a pod koniec 2017 roku odbyła się premiera płyty "Fala". Fani młodej gwiazdy z pewnością czekają już na jej trzecią płytę. Jaki będzie tytuł krążka? Sylwia Lipka właśnie odpowiedziała na to pytanie! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie!

Sylwia Lipka ogłosiła tytuł swojej płyty

Wokalistka pokazała swoim fanom, jak będzie wyglądać okładka jej najnowszej płyty i zdradziła, jaki wybrała tytuł!

wbrew pozorom - taki tytuł będzie nosiła moja trzecia płyta. ♡ oficjalnie rozpoczynamy nową erę. mam nadzieję, że będziecie ze mną. ♡- napisała wokalistka.

Sylwia Lipka zdradziła m.in., że premiera teledysku do piosenki "Wbrew pozorom" zaplanowana jest na 1 czerwca. A jak na okładkę i tytuł płyty zareagowali fani wokalistki? Są zachwyceni!

- Okładka jest GENIALNA!????????????

- Super okładka!

- Woooow ????- komentują internauci.

Zobaczcie sami, jak wygląda okładka trzeciej płyty Sylwii Lipki! Czekacie na premierę?

Sylwia Lipka pokazała okładkę trzeciej płyty.

Podoba się Wam okładka płyty wokalistki?