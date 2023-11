Sylwia Lipka była jurorką podczas polskich preselekcji do konkursu Eurowizji dla Dzieci. W tej roli wypadła znakomicie, czy jest więc szansa, że sama weźmie udział w preselekcjach do Eurowizji 2018? Gwiazda zdradziła nam, co myśli na ten temat! Czy jest szansa? Jej fani powinni być zadowoleni!

Przypomnijmy - Eurowizja 2018 odbędzie się w maju w Lizbonie, a artyści mają czas do 1 lutego, żeby wysłać swoje zgłoszenia do TVP. Wśród chętnych brakuje na razie wielkich gwiazd, ale mówi się m.in. o Sławomirze czy... Joannie Krupie.

Niedawno Sylwia wydała nową płytę.