Czy Sylwia Lipka będzie kibicowała Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019? To chyba oczywiste... Młoda wokalistka obiecała nam, że będzie namawiała swoich fanów, by głosowali na Viki (tu znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o Wiktorii Gabor). Uważa, że dziewczyna jest bardzo utalentowana. A mówi to jako ekspertka, w ubiegłym roku była bowiem w jury Eurowizji Junior! Tegoroczny konkurs ma dla niej osobisty wymiar z jeszcze jednego powodu! Zobaczcie, co Sylwia Lipka powiedziała reporterce Party.pl.

Sylwia Lipka była jurorem Eurowizji Junior 2018

Wiktoria Gabor już w ten weekend będzie reprezentowała Polskę na dziecięcej Eurowizji