Sylwia i Mikołaj z "Love Island" za pośrednictwem Instagrama poinformowali fanów, jak obecnie wygląda ich relacja. Jakiś czas temu para wyjawiła, że zmaga się z poważnym kryzysem. Sylwia i Mikołaj podjęli decyzję o wzięciu udziału w terapii, która miała pomóc im przetrwać ten trudny czas i naprawić ich relację. Czy udało im się i są dalej razem? Zobaczcie co powiedzieli!

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" w maju poinformowali, że ich związek przechodzi poważny kryzys. Obydwoje byli wyraźnie zmartwieni tą sytuacją i postanowili działać. Wybrali się na terapię dla par.

Bardzo się kłóciliśmy, podczas kwarantanny ta różnica charakterów się bardzo uwypukliła i pokazała ze się nie dogadujemy Dużo problemów się robiło. Mieliśmy różne punkty widzenia i nie byliśmy w stanie tego pogodzić. [...] Poprosiliśmy o pomoc terapeutę. Chodzimy na terapię dla par. Nie chcieliśmy się tym dzielić... Mamy osobę, która z nami współpracuje i chodzimy już tam do jakiegoś czasu... Jak w domu się coś nabroiło to trzeba to posprzątać... - wyjawili wówczas Sylwia i Mikołaj.

Para przyznała wtedy, że mimo wszystko w dalszym ciągu bardzo zależy im na sobie, dlatego postanowili walczyć o ten związek. Przez kilka tygodni widzieliśmy tę dwójkę zdecydowanie rzadziej razem, jednak teraz w końcu Sylwia i Mikołaj postanowili nagrać wspólne wideo. Z filmu, który został zamieszczony na Instagramie dowiadujemy się, czy terapia przyniosła oczekiwane rezultaty.

Jak wiecie, mieliśmy duży, poważny kryzys, była pomoc psychologa, terapeuty, dalej uczęszczamy na te zajęcia. Było dużo stresu i wiele nieprzespanych nocy - powiedział Mikołaj.

Walczyliśmy o siebie. Był wyjazd od Krakowa i nad Bałtyk. [...] Wielu z Was powie, że powinniśmy to zachować dla siebie, ale chcielibyśmy być dla Was przykładem, żebyśmy mogli Was czegoś nauczyć - dodała Sylwia.