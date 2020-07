Sylwia Grzeszczak ponownie zaskakuje swoją metamorfozą. Piosenkarka zdecydowanie jest królowa zmian. Jeszcze niedawno, bo podczas kwarantanny zaskoczyła swoich fanów mocnym cięciem i srebrzystym chłodnym blondem. Jednak na najnowszym nagraniu. które opublikowała w sieci nie ma już ani śladu po ostatnim kolorze. Wielu fanów gwiazdy zareagowało entuzjastycznie na jej nowy look. Według nich wróciła "stara" Sylwia! Jaką ma teraz fryzurę i czy jej pasuje? Sami oceńcie.

Sylwia Grzeszczak zmieniła kolor włosów

Kiedy Sylwię Grzeszczak pokochały tłumy, każdy chciał mieć nie tylko głos ale również takie włosy jak ona. Wokalistka miała charakterystyczną grzywkę i długie, przepiękne i proste włosy. Przez lata kariery przeszła wiele metamorfoz i nie bała się eksperymentować. Kiedy znudził jej się ciemny kolor, postanowiła zostać blondynką. Eksperymentowała nie tylko z kolorem ale również z fryzurami. Jednym razem były to proste włosy innym kręcone, często zmieniała się również ich długość. Kilka miesięcy temu Sylwia postawiła na chłodny odcień blondu jednak dziś... nie ma już po nim śladu! Wokalistka wraca do brązu. Zaprezentowała się właśnie w delikatnym ombre w odcieniach od ciemnego do jasnego brązu, a fani dostrzegli powrót do looku, który już znają!

- Nareszcie koniec blondu

- W tych włosach wyglądasz najlepiej. 👍 Pasują do Ciebie 😃😘❤

- Hej nowo-stara Sylwio

- Cześć! W nowej starej sprawdzonej stylizacji

Wam również podoba się nowa metamorfoza Sylwii Grzeszczak? W jakim kolorze lubiliście ją najbardziej?

Sylwia Grzeszczak nie jest już blondynką. Pokazała swoją nową fryzurę.

Jeszcze niedawno Sylwia Grzeszak była blondynką.

Eksperymentowała z długością włosów i stylizowaniem ich. W pewnym momencie pokochała fale i mocno skręcone loki. Można było ich pozazdrościć.

Chociaż na samym początku kariery zachwycała ciemnymi prostymi włosami i grzywką, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.