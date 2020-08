Sylwia Bomba z "Gogglebox" szczerze o poprawianiu urody! Co sobie zrobiła?

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" w rozmowie z mediami zdradziła, czy korzysta z zabiegów medycyny estetycznej! Czy uczestniczka hitowego programu TTV poprawiała swoją urodę? Jest szczery komentarz celebrytki! Sylwia Bomba rozprawiła się ze wszystkimi plotkami na swój temat!

Sylwia Bomba zdradziła, co poprawiła w swojej urodzie

Sylwia Bomba to zdedydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd, które możemy oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia występuje w show od samego początku i dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 650 tysięcy fanów! Kilka lat temu gwiazda hitu TTV przeszła ogromną matamorfozę- rozpoczęła ostre treningi i przeszła na dietę dzięki czemu udało jej się schudnąć aż 30 kilogramów. Dziś Sylwia Bomba zachwyca swoim wyglądem, ale niektórzy internauci podejrzewają, że jej wygląd to również zasługa zabiegów medycyny estetycznej. Jak komentuje to sama Sylwia? Czy poprawiała swoją urodę?

Ja korzystam z medycyny estetycznej i mówię o tym od zawsze. Robię mezoterapię- bardzo serdecznie polecam wszystkim. Wystarczy tylko znaleźć dobrego lekarza, który dobierze mezoterpię do twojej skóry- zdradziła w rozmowie z portalem plejada.pl. (...) wszystkie takie komentarze, że ja sobie zmniejszyłam nos, zrobiłam policzki, żuchwę, słyszałam nawet, że zęby spiłowałam absolutnie mogę się zarzekać, z ręką na sercu nie robiłam tych rzeczy, po prostu dobre konturowanie twarzy- dodała.

Co ciekawe, Sylwia Bomba w wywiadzie dla plejada.pl przyznała jednak, że zrobiła sobie usta!

W górnej wardze mam 0,2 ml kwasu hialuronowego, czyli generalnie stosunkowo bardzo mało, ale górną wargę zawsze miałam bardzo nierówną, więc górną wargę mam trochę poprawioną- zdradziła.

A Wy korzystacie z zabiegów medycyny estetycznej?

