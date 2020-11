Coraz więcej gwiazd decyduje się już na ubranie choinki! Niedawno Anna Lewandowska pochwaliła się pięknym drzewkiem bożonarodzeniowym, a teraz to Sylwia Bomba opublikowała zdjęcie, na którym pokazała swoje dekoracje świąteczne.

Gwiazda "Gogglebox" zdecydowała się na ozdoby w białym kolorze. Eleganckie drzewko nie wszystkim jednak przypadło do gustu!

Sylwia Bomba z "Gogglebox" w tym roku zdecydowała się wcześniej ubrać choinkę, bo potrzebowała radosnego nastroju, który tworzą dekoracje świąteczne. Na Instagramie pochwaliła się swoją choinką i wyznała, że jej córka na taką dekorację zareagowała mówiąc "wow"!

AlI want for Christmas is youuu 🥳 dobrze widzicie 🎄🤪 już jest. W tym roku dużo wcześniej niż zwykle. Tworzy radosny nastrój, którego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek ☺️ w tym roku wszystkie chwyty dozwolone 🤪 kto też już ma? - napisała na Instagramie Sylwia Bomba.