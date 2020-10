Sylwia Bomba we fryzurze "wet look" w stylu Kim Kardashian. Internauci: "Dodali ci 10 lat!"! Rzeczywiście?

Sylwia Bomba z "Gogglebox" uwielbia metamorfozy. Tym razem pozwoliła wystylizować się na Kim Kardashian prezentując tzw. "wet look". Jak sama przyznała, nie mogła poznać się w lustrze! Internauci również byli pod wrażeniem ogromnej zmiany, jednak są zdania, że wygląda dużo mniej korzystnie niż w swojej naturalnej odsłonie.

Dodali Ci + 10 lat!!! Ten look na NIE!! - pisali w sieci.

Czy rzeczywiście "wet look" nie pasuje Sylwii?

Fryzury 2020: Sylwia Bomba jak Kim Kardashian

Sylwia Bomba przeszła ogromną metamorfozę od czasów emisji pierwszych sezonów "Gogglebox. Przed telewizorem". Uczestnicy tego programu są idealnym przykładem na to, jak inspirujące może być dążenie do zmian. Sylwii Bombie udało się schudnąć ponad 30 kg i stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd TTV. Udało jej się wypracować nawet charakterystyczny dla siebie look, jednak mimo wszystko nie stroni od chwilowych metamorfoz.

Sylwia Bomba na Instagramie zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem:

Oni jak coś zrobią to nie mogę poznać się w lustrze 🙈😳 jak Wam się podoba zmiana?

Gwiazda TTV postawiła na mocno rozświetlony makijaż z uwydatnionym konturowaniem. Całość uzupełniała fryzura w stylu "wet look", która kojarzona jest z Kim Kardashian. To uczesanie jest niezwykle proste, eleganckie i wyraziste. Trend polega na tym, aby suche włosy wystylizować tak, żeby wyglądały na mokre. Aby uzyskać ten efekt wystarczy użyć żelu do włosów i lakieru.

- O Wow myślałam że to Kim Kardashian. Mega zdjęcie 💋❤️

- Jak Kim Kardashian!😱😍

- Trochę jak Kim Kardiashian, trochę jak Cher - pisali internauci

Jednak pomimo uznania dla nowej metamorfozy Sylwii Bomby, fani docenili jej codzienny i naturalny wygląd, do którego już się przyzwyczaili:

- Piękna stylizacja tylko brakuje mi w niej prawdziwej bomby. Sylwii Bomby😊❤️

- Ładnie ale normalnie lepiej taka prawdziwa Sylwia, ciekawe jak zareagowała Antosia?

- Antosia nie widziała :) to był tylko chwilowy look - odpowiedziała Sylwia.

- Dodali Ci + 10 lat!!! Ten look na NIE!!

- Jestem na nie, sama lepiej to robisz i makeup i włosy 😉

Zgadzacie się z tymi opiniami?

Sylwia Bomba w nowej fryzurze wygląda jak Kim Kardiashian! Powinna zostać przy takim wizerunku na dłużej?

Sylwia Bomba uwielbia metamorfozy, jednak deklaruje, że w najbliższym czasie nie ma zamiaru na dłużej zmieniać swojego charakterystycznego już wizerunku.