Sylwester 2018/2019 zbliża się wielkimi krokami, a ty do tej pory nie masz żadnego pomysłu na tę wyjątkową noc? Z pewnością nasz psychotest pomoże ci podjąć właściwą decyzję. Dzięki niemu dowiesz się, co powinieneś robić w sylwestrową noc i przede wszystkim... z kim! Czy najlepiej bawiłbyś się u boku Magdy Gessler, Jessiki z "Rolnik szuka żony", a może popijając bezglutenowego szampana w towarzystwie Anny Lewandowskiej? A może to z Michałem Szpakiem przeżyłbyś najlepszą imprezę ever? Sprawdź!

Zobacz też: