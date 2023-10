Sylwester Wardęga pod osłoną nocy wydał pilny apel ws. "Pandora Gate". Potwierdził jedną rzecz

Jak poinformował „Super Express” Piotr Kraśko we wrześniu tego roku został skazany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy. Do zatrzymania dziennikarza doszło 1 kwietnia w Nowogrodzie pod Łomżą. Okazało się, że prezenter nie posiada odpowiednich uprawnień. Jak podaje dziennik, Kraśko nie ma prawa jazdy od 2015 roku. Jak to komentuje? Piotr Kraśko zatrzymany za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy O głośnej sprawie jako pierwszy napisał dziś „Super Express” - według relacji dziennika Piotr Kraśko został skazany na rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i grzywnę w wysokości 7,5 tysięcy złotych za prowadzenia samochodu bez odpowiedniego dokumentu. Do zatrzymania doszło podczas rutynowej kontroli w kwietniu 2021 roku, we wrześniu zapadł wyrok: Prokuratora postawiła mu zarzuty, a Kraśko przyznał się do winy. Prokuratura wniosła sprzeciw od tego wyroku i już w normalnym procesie we wrześniu sąd wydał ten sam wyrok. Śledczy nie wnieśli apelacji i wyrok się uprawomocnił - czytamy w "Super Expressie". Zobacz także: Jest oświadczenie Beaty K., wokalistki Bajmu. Usłyszała zarzut za jazdę po alkoholu! "Bardzo się tego wstydzę" Kraśko potwierdził informacje gazety: We wrześniu sąd skazał mnie na grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok. To oczywiście w pełni zrozumiała kara i od tej pory przemieszczam się siedząc na miejscu pasażera - mówi prezenter. Co więcej, "Super Express" ustalił, że Piotr Kraśko pierwszy raz stracił prawo jazdy w 2009 roku z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych, ponownie miał je utracić w 2015 roku, co według dziennika oznacza, że prezenter przez 6 lat prowadził samochód bez odpowiednich dokumentów. Kraśko został poproszony o komentarz w tej sprawie, jednak nie...