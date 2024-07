Jedna z twarzy Polsatu, wiecznie uśmiechnięta Paulina Sykut, panicznie boi się latać. Tylko raz w życiu leciała samolotem i nie było to dla niej przyjemne doświadczenie. Tymczasem, jak informuje "Fakt", producenci "Must Be The Music" zdecydowali, że jedna ze scen promujących muzyczny program, będzie nagrywana w sportowym samolocie.

- Po prostu umieram ze strachu - wyznała szczerze Paulina.

Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i urocza prezenterka pokona strach przed wysokością.

(ac)