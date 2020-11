Święta Bożego narodzenia to wyjątkowy czas, w który w szczególny sposób możemy podziękować swoim bliskim, nie tylko miłym słowem, ale i obdarowując ich wyjątkowymi prezentami. Jak się okazuje, Święty Mikołaj pojawi się pod naszą choinką już za 34 dni! Masz obok siebie urodową maniaczkę? Jeżeli tak, doskonale wiemy, co znalazłoby się na jej liście, a wszystkie te rzeczy dostaniemy w perfumerii Douglas. Jeżeli sądzicie, że czekają tam na was jedynie kosmetyki, grubo się mylicie. To prawdziwa kopalnia świątecznych prezentów, które przyniosą uśmiech na twarzy.

Świąteczne inspiracje. Znajdź prezenty dla najbliższych w Douglas

Prezentów dla miłośniczek SPA, wyjątkowych zabiegów i chwil relaksu w Douglas z pewnością nie zabraknie. W specjalnej kolekcji znajdziemy wyjątkowe zestawy w naprawdę atrakcyjnych cenach, które z pewnością ucieszą każdą fankę pielęgnacji. XMASS Luxury Caring Set to nie tylko zestaw, który zapewni nam wyjątkowe, beztroskie chwile odprężenia. Pianka pod prysznic, krem do ciała oraz rąk bogate są w drogocenne składniki, a do tego dzięki orientalnemu połączeniu nut brzoskwini i mango z delikatnym jaśminem i piżmem, obłędnie pachną. Do zestawu dołączona jest również świeca zapachowa, a za całość zapłacimy tylko 78,99. Kolejny zestaw to Mystery of Hammam Comforting Body Set za 65,00 zł, czyli różano-arganowy żel pod prysznic i balsam do ciała, a do tego gąbka. Nic tylko zażywać domowych kąpieli!

Mat. promocyjne

Douglas to też prezenty dla miłośniczek makijażu. Wyjątkowe palety i zestawy dopełnią kosmetyczkę każdej beauty queen i z pewnością wywołają na jej twarzy uśmiech. Uwielbia podkreślać oczy? Wybierz set, w który wchodzą podkręcający i wydłużający rzęst tusz HAVE IT ALL oraz kremowa kredka Kohl. To prezent, który z pewnością podaruje uwodzicielskie spojrzenie i kosztuje jedynie 35,00 zł.

Mat. promocyjne

Pod choinką idealnie sprawdzi się również XMASS Lash augmented mascara set, czyli zalotka i tusz Lash Augmented, który idealnie sprawdzi się u miłośniczki efektu sztucznych rzęs, za 59 zł. Kolejnym trafionym prezentem będzie XMASS Exception'eyes mascara set - tusz do rzęs, ze specjalną szczoteczką, która zapewnia objętość i maksymalne wydłużenie, a do tego kredka do oczu z podwójną końcówką. Takie rzeczy zawsze warto mieć w swojej kosmetyczce.

Mat. prasowe

Znalazłyśmy również coś dla fanek blasku. Puder brokatowy sprawi, że spryskane nim ciało lub włosy będą lśnić niczym diament. Shimmer Powder Spray z kolekcji Douglas to także przepiękny flakonik, niczym z dawnych lat, który będzie pięknie komponował się na toaletce. Dodatkowo kosztuje tylko 35,00 zł.

Mat. prasowe

Natomiast dla tych, które zdecydowanie wolą blask na twarzy, mamy coś co zapewni idealne rozświetlenie ich makijażu. XMASS Highlighter set to rozświetlacz z kolekcji Douglas i pędzelek, który ułatwia jego aplikację, za 85,00 zł.

Mat. prasowe

Czy może istnieć lepszy prezent dla makijażowych maniaczek niż zestaw pędzli? W Douglasie znajdziemy zestaw, który sprawdzi się idealnie do twarzy, brwi oraz oczu, i zapewni nieskazitelny look. Deluxe to 5 różnych pędzli - do podkładu, pudru, różu, korektora oraz cieni do powiek, a także szczoteczka do brwi. Kupimy je za 85,00 zł.

Mat. prasowe

Wybraliśmy również idealny prezent dla tych, którzy zimą uwielbiają zanurzyć się pod kocem i całymi dniami czytać książkę lub oglądać ulubiony serial. Relaks wymaga odpowiedniej oprawy, a co zadba o nią lepiej, niż eleganckie, zapachowe świece? Co więcej, te z Douglas nie tylko pięknie pachną, ale również pięknie wyglądają, a przy tym kosztują 39,90 zł!

Mat. prasowe

Znalazłyśmy też coś dla tych, którzy lubią podkreślać oko. Paleta XMASS New Luxury Palette ponad trzydziestu cieni do powiek, mieniących się niemal wszystkimi kolorami tęczy, to prawdziwy strzał w dziesiątke, a kupimy ją za 139,00 zł.

Mat. prasowe

Natomiast dla tych, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją i być gotowane na wszystko, proponujemy mini zestaw do makijażu! W podręcznym pudełeczku znajdziemy 20 cieni do powiek, 6 pomadek do ust, 3 róże, 3 rozświetlacze, mini tusz do rzęs, kredkę do oczu, podwójny aplikator, pędzelek do pudru i pędzelek do ust. Ciężko w to uwierzyć? Same byłyśmy pod wrażeniem. Tę perełkę kupimy za 49,00 zł.

Mat. prasowe

Piękny prezent to również jego piękne opakowanie. Niektóre zestawy w Douglas tak cieszą oko, że aż przykro je otworzyć! Pudełeczko w kształcie długiego cukierka, zawierające mydło w płynie, balsam do rąk i paznokci, a także mini ręcznik, jest gotowe, by od razu pojawić się pod choinką! I to za 25,00 zł. Zestaw prezentowy w kosmetyczne, czy zestaw do pielęgnacji ciała w pięknym, świątecznym woreczku robią wrażenie.