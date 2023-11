Ciasto chałwowe bez pieczenia - przepis

8-10 porcji

30 minut + chłodzenie

SKŁADNIKI

600 g ciastek korzennych

200 g dżemu malinowego lub śliwkowego

KREM CHAŁWOWY

1 l mleka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki pszennej

100 g cukru

2 żółtka 200 g masła

laska wanilii

300 g chałwy waniliowej

DODATKOWO

kakao do dekoracji

Krem chałwowy: pół litra mleka mieszamy z mąką pszenną, ziemniaczaną, cukrem i żółtkami. Drugie pół litra zagotowujemy. Do gorącego mleka dodajemy to wymieszane z mąką i jajkami, a potem całość jeszcze raz doprowadzamy do zagotowania. Gdy powstanie gęsty budyń, odstawiamy go, aby całkiem wystygł. Masło ubijamy mikserem, aż stanie się jasne i puszyste, a następnie, cały czas miksując, dodajemy ziarenka z całej wanilii i (partiami) wystudzony budyń. Na koniec wsypujemy rozdrobnioną widelcem chałwę. Całość ponownie miksujemy, żeby składniki dobrze się połączyły. W blaszce (ok. 24x24 cm) wyłożonej papierem pergaminowym układamy warstwami po kolei ciastka, dżem i krem budyniowy. Tak postępujemy, aż skończą się składniki. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Przed podaniem posypujemy sporą ilością kakao.

Smacznego!