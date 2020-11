"Świat według Kiepskich": Kto zastąpi Dariusza Gnatowskiego w roli Boczka? Jest już kilka nazwisk

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października w wieku 59 lat. Aktor ogromną popularność zdobył dzięki roli Boczka w serialu "Świat według Kiepskich". Po nagłej śmierci gwiazdora przed produkcją pojawiło się trudne wyzwanie i muszą znaleźć następcę Dariusza Gnatowskiego. To nie będzie łatwe zadanie, bo widzowie "Świata według Kiepskich" od 21 lat przyzwyczaili się do tej samej postaci Arnolda Boczka. Komu uda się zmierzyć z tak trudnym wyzwaniem?

Kto zastąpi Dariusza Gnatowskiego w roli Boczka?

Dariusz Gnatowski w serialu "Świat według Kiepskich" grał w serialu od 1999 roku. Teraz inny gwiazdor będzie musiał podjąć wyzwanie i wcielić się w postać, którą do tej pory kreował aktor. "Super Express" podaje nazwiska pięciu aktorów, którzy mogą pojawić się w postać Arnolda Boczka. Pierwszym aktorem, który pojawił się na liście jest Witold Wieliński, znany z roli w serialu stacji Polsat "Pierwsza miłość". Kolejne znane nazwisko to Cezary Żak. Aktor cieszy się ogromną popularnością, a rola w serialu "Ranczo" zdecydowanie się do tego przyczyniła.

Pod uwagę brany też jest Michał Piela, gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". Jak informuje dziennik decyzja produkcji ma zostać podjęta w najbliższych dniach. Co ciekawe na liście znalazły się też dwie gwiazdy, które na co dzień nie są związane z branżą filmową. To Popek i Mariusz Pudzianowski. Propozycja zaskakująca i wydaje się najmniej prawdopodobna, ale ostateczną decyzję podejmuje produkcja!

Kto Waszym zdaniem najlepiej sprawdziłby się w roli Boczka?

Cezary Żak i Michał Piela

Popek i Mariusz Pudzianowski

Do tej pory w rolę Boczka wcielał się Dariusz Gnatowski.

Dariusz Gnatowski nie żyje. Aktor zmarł w wieku 59 lat.