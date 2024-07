Jesteś fanem klubbingu? Jeśli tak, już dziś zarezerwuj czas na najgorętsze wydarzenie tego lata. Od 23 do 25 lipca w Kołobrzegu po raz pierwszy odbędzie się Sunrise Fashion Festival. Będzie to święto mody klubowej w wykonaniu śmietanki polskich projektantów: Macieja Zienia, duetu Paprocki & Brzozowski oraz Łukasza Jemioła.



Przed codziennymi wieczornymi pokazami mody naszych czołowych designerów, odbędą się imprezy towarzyszące, m. in. treningi fitness pod okiem trenera gwiazd. W ciągu festiwalu będzie działało Miasteczko Mody z całą plejadą specjalistów od stylizacji, wizażu i fryzur. Projektanci już dziś przygotowują nowe sylwetki, które zaprezentują wraz ze swoimi dotychczasowymi kolekcjami.

Jak widać moda wkracza w nasze życie na wielu płaszczyznach. Nawet w wakacje nie możemy wziąć wolnego od "trendów". Nas to bardzo cieszy, a was? Takie kreacje zobaczymy na festiwalu: