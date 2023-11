Agata i Andrzej Dudowie mogą być dumni z córki! Kinga Duda została wybrana przez Uniwersytet Jagielloński do udziału w prestiżowym konkursie. Jakim?

Reklama

Wielki sukces Kingi Dudy!

Kinga Duda jest córką pary prezydenckiej. I choć po wygranych przez Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich w 2015 roku, polityk wraz z żoną przeprowadzili się do Warszawy i zamieszkali w Pałacu Prezydenckim, ich córka postanowiła zostać w Krakowie. Agata Duda miała plan dostać się na Uniwersytet Jagielloński i studiować prawo. Udało jej się, a teraz okazuje się, że jest jedną z najlepszych studentek na roku! Na profilu uczelni na Facebooku pojawiła się właśnie lista studentów, którzy wezmą udział w prawniczym konkursie Vis Moot. Znalazła się na niej Kinga Duda!

Uniwersytet Jagielloński z dumą prezentuje swój zespół na 26. Vis Moot! Obecnie zespół przygotowuje się do rund ustnych i Pre-Moots. Mamy kilka z nich przed sobą, więc bądźcie czujni! - informuje UJ.

Vis Moot to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. Poświęcony jest głównie tematyce międzynarodowego arbitrażu gospodarczego i handlowego. Konkurs odbywa się co roku w Wiedniu i bierze w nim udział ponad 300 uniwersytetów z 60 krajów. Kinga Duda już drugi raz została wyłoniona do udziału w tym prestiżowym konkursie. Rodzice z pewnością pękają z dumy! Gratulujemy!

Zobacz: Mamy nieznane wcześniej zdjęcia Agaty i Kingi Dudy! Opublikował je sam prezydent!

Rodzice mogą być bardzo dumni z Kingi

East News/ONS

Reklama

Kinga jest jedną z najlepszych studentek prawa na UJ