Pękamy z zazdrości oglądając te zdjęcia! Wiele gwiazd rozpoczyna rok od wypoczynku. Kierunek to między innymi gorące Hawaje... Marząc o tym, by u nas też już było lato, przyglądamy się ich stylizacjom, inspirując się z myślą o przygotowaniach do plażowego sezonu.

Jak stylizują się gwiazdy na plażach? Rosie Huntington stawia na czerwone bikini, oversizeowy t-shirt w marynarskim stylu i okulary przeciwsłoneczne w błękitnych oprawkach. Cheryl Cole wybrała bikini z sexownymi falbankami i długi naszynik, a Olivia Palermo stawia na półprzezroczystą, pastelową tunikę. Pięknie! My też tak chcemy...

