Kolejne castingi do "Mam Talent" za nami! Tym razem Małgorzata Foremniak postawiła na słoneczną sukienkę w klasycznym kroju. Aktorka tę stonowaną stylizację podrasowała odlotowymi czółenkami na słupku w konwencji patchworkowej.

Małgorzata Foremniak prezentuje klasyczny styl odpowiedni do jej wieku. Pamięta również zawsze o czymś, co wyróżnia ją z tłumu. Ostry dodatek, masywna biżuteria, czy akcent w odcieniu fluo to świetne rozwiązanie dla tych, które lubią chociaż odrobinę szokować. Znają swoją wartość i ze swobodą pozwalają sobie folgować z trendami. My kochamy ten look Małgorzaty Foremniak, a wy?

Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Foremniak w żółtej sukience: