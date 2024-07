Kristen Stewart, zyskała największą popularność rolą Belli Swan w filmach z serii „Zmierzch”. Aktorka nie lubi jednak sławy i znana jest ze swojego skrępowania wobec dziennikarzy i całego szumu wokół jej osoby. Nie przeszkadza jej to jednak w tym, że na czerwonym dywanie zawsze wygląda zjawiskowo.

Kristen Stewart ma swój rockowo-glamourowy styl, który jest już rozpoznawalny. Najlepiej czuje się w krótkich sukienkach przecinanych jakimś mocniejszym akcentem, jak ciężkie buty, czy potargane włosy. Aktorka robi to dlatego, by do końca chociaż w małym stopniu pozostac wierną swojemu grunge’owemu stylowi.



Jak oceniasz kreacje Kristen Stewart?

