Wystarczył niecały rok, aby Margaret trafiła do grona najbardziej pożądanych gwiazd w show-biznesie. Młoda artystka za sprawą singla "Thank you very much", zagranicznego sukcesu i nienagannego stylu coraz częściej pojawia się na salonach. Nic dziwnego, w końcu organizatorom imprez zależy na obecności ładnych i lubianych gwiazd.

Wczoraj wieczorem Margaret skorzystała aż z dwóch zaproszeń i pojawiła się na imprezach RMF FM i u Bartka Janusza. Na oba wydarzenia piosenkarka zdecydowała się na bardzo modne w tym sezonie trendy, czyli połyskujący materiał i odkryty brzuch.

Na pierwszą imprezę Małgosia Jamroży wybrała skórzane legginsy, botki, top i długi odblaskowy płaszcz, a na drugie wyjście postawiła na srebrny komplet - spódnicę i top. Dobrała do niego sportowe czerwone adidasy i szminkę pod kolor. Fryzura na obu wydarzeniach była bez zmian.

W której stylizacji Margaret wyglądała lepiej? Zagłosujcie w naszym sondażu.

Margaret i inne gwiazdy na urodzinach RMF FM - 3000 wydanie Poplisty: