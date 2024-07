Denim jest zdecydowanym numerem 1 w sezonie wiosna-lato 2015. Do tego najlepiej nosić go w wersji total look. Na taki zestaw zdecydowała się w ostatnich dniach Magdalena Boczarska. Aktorka do przecieranych spodni i koszuli dobrała czarne botki na obcasie oraz pojemną torbę. Taka stylizacja doskonale sprawdzi się na co dzień, dlatego postanowiłyśmy stworzyć look inspirowany stylem gwiazdy.

Look w stylu Magdaleny Boczarskiej

Podobne spodnie dżinsowe udało się nam wypatrzeć w H&M, Koszulę i botki zdobione frędzlami znalazłyśmy w nowej kolekcji Topshop, a skórzaną torebkę na łańcuszku wśród propozycji See by Chloe. Przysłowiową wisienką na torcie jest granatowy lakier do paznokci marki Inglot.

