Kariera Rafał Maślaka ma się dobrze. Model niedawno został twarzą polskiej marki producenta garniturów i powoli wyrasta na eksperta w dziedzinie mody. Maślak chętnie korzysta z popularności i chętnie chwali się swoimi kolejnymi poczynaniami w mediach społecznościowych. Na jego profilu na Facebooku właśnie pojawiło się zdjęcie stylizacji, którą Maślak przygotował na plenerowy pokaz mody marki Bizuu. Zobacz też: Rafał Maślak ambasadorem polskiej marki. Świetnie wygląda w garniturze [FOTO]

Reklama

Na fotografii widzimy Maślaka ubranego w białą koszulę, różową marynarkę, białe szorty oraz mokasyny. To właśnie buty i spodenki przyciągnęły największą uwagę fanek modela. Jedna z nich wyraziła swoją wątpliwość na temat dopasowania butów do reszty stylizacji, na co Rafał odpisał jej:

To są ażurowe lordsy z frędzelkami, absolutny top ze światowych pokazów i hit tego lata.

Inna fanka dała upust swojemu zażenowaniu na temat spodenek Maślaka. Uznała, że są za krótkie. Ten nie pozostał jej dłużny i napisał:



A moim zdaniem za długie.

A wam jak się podoba letni look Maślaka?

Zobacz na Polki.pl: Rafał Maślak na imprezie ze swoją dziewczyną!

Zobacz także