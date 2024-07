Nie jest nowością to, że Natalia Siwiec kocha drogie ubrania z metkami polskich i światowych projektantów. Celebrytka na każde publiczne wydarzenie stara się wkładać wyjątkowe kreacje, w których drugi raz z pewnością się już nie pokaże.

Tak było również w przypadku programu Kuby Wojewódzkiego. Natalia Siwiec wyglądała u niego znakomicie! Tylko redakcji FleszStyle.pl gwiazda zdradziła co miała na sobie. Na wizytę w popularnym show wybrała klasyczną białą sukienkę do kolan projektu Azzedine'a Alaia (koszt ok. 12000 zł), do której dodała cienki brązowy pasek. Celebrytka zdecydowała się też na kilkunastocentymentrowe szpilki w kolorze nude od Christiana Louboutina (ponad 4000 zł). Nic dodać, nic ująć.

Siwiec prezentowała się świetnie w tym prostym, ale bardzo kobiecym zestawie. Tę stylizację możemy zaliczyć do jej najbardziej udanych.

Sukienka Azzedine Alaïa - wiosna lato 2012

A tak Natalia Siwiec wyglądała u Kuby Wojewódzkiego :