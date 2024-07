Koniec roku to czas wszelkich podsumowań i rankingów. W kółku wzajemnej adoracji magazyny będą nawzajem przyznawać nagrody sugerując się sympatiami i koneksjami z gwiazdami. Czasami jednak udaje się im nas zaskoczyć. Tak było w przypadku świeżo rozstrzygniętego plebiscytu magazynu "Elle", w którym mianem "Najbardziej stylowego muzyka" wyróżniono... Nergala.



Najwyraźniej Adam Darski chcąc czy nie został okrzyknięty mianem celebryty. Wokalista zespołu Behemoth coraz częściej gości na łamach kolorowych magazynów. A wystarczył mu tylko udział w show "The Voice of Poland".



Oprócz Nergala, nagrody dla tych "naj" powędrowały także do: Magdy Frąckowiak (Najbardziej stylowa modelka), Joanny Krupy (Seksbomba roku), Kory (Ikona stylu) i Anety Kręglickiej (Kobieta roku).



Dziwne towarzystwo...



