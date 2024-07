Karnawał to czas wzmożonego życia towarzyskiego dlatego też pomyśleliśmy zestawieniu iście imprezowym.

Na start mamy dla was bazę pod makijaż od Delia Cosmetics, która wydłuży żywotność waszego make upu nawet o kilka godzin! Jednak my w tegorocznym karnawale stawiamy przede wszystkim na rzęsy. Te sztuczne są największym hitem, jednak my mamy kilka naturalniejszych propozycji, które sprawią, że wasze oczy będą piękne i uwodzicielskie. Tym razem stawiamy na ekskluzywne maskary od Guerlaina i Giorgio Armaniego, ale również i te tańsze np. GOSH'a.

Oprócz tego cienie, najlepiej te brokatowe. W końcu karnawał jak co roku spędzamy pod znakiem wielkiego błysku! W styczniu uwielbiamy zarówno cienie w kredce jak te Golden Rose - bo łatwo się aplikują jak i w musie jak np. Make Up For Ever.

Zobaczcie nasze styczniowe zestawienie zaglądając do galerii: