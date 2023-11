Magdalena Ogórek nie spodziewała się, że dyskusja w jej programie przerodzi się w rękoczyny. Dziennikarka jest współprowadzącą "Studio Polska". Program nadawany jest w sobotnie wieczory na antenie TVP Info. Spotykają się w nim politycy różnych ugrupowań, aby dyskutować o bieżących wydarzeniach ze świata polityki. Jednak ostatni odcinek dostarczył widzom więcej emocji, niż filmy sensacyjne.

W "Studio Polska" gościł ostatnio między innymi Adam Słomka wraz z grupką swoich zwolenników. Podczas rozmowy poruszono problem politycznej agresji. W pewnym momencie zwolennik Adama Słomki kopnął w plecy Rafała Lipskiego ze stowarzyszenia „Inicjatywa Polska”. Magdalena Ogórek niemal od razu zareagowała na ten akt agresji. Prowadząca, wraz ze swoim kolegą, Jackiem Łęskim, próbowała zmusić mężczyznę do wyjścia ze studia.

Gdy jej prośby nie pomogły, do akcji wkroczyła ochrona, która wyprowadziła agresywnego napastnika.

Serwis Fakt24 dotarł do mężczyzny, który został pokrzywdzony w programie "Studio Polska". Jak on opisuje całe zajście?

- Mężczyzna, który mnie kopnął, już od początku programu był do mnie nastawiony bardzo negatywnie. Każdą moją wypowiedź komentował za plecami i wyszydzał. Niestety, jestem już do tego przyzwyczajony, ponieważ przedstawiciele opozycji są w tym programie w mniejszości, a wśród publiczności dominuje skrajna prawica. Mimo tego uważam, że opozycja powinna chodzić do tego programu, żeby choć trochę móc odbić piłeczkę już nawet niekrytej propagandzie i przekłamaniom, jakie występują w programie „Studio Polska” – twierdzi Rafał Lipski ze stowarzyszenia „Inicjatywa Polska”.