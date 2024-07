To już kolejna odsłona współpracy znanej projektantki z marką Adidas. Ubrania sygnowane nazwiskiem Stelli McCartney bardzo dobrze się sprzedają, a my już nie możemy się doczekać kiedy najnowsza kolekcja trafi do sklepów.

Tym razem Adidas poszedł o krok dalej! Stella McCartney stworzyła linię Stella Sport, która skierowana jest do młodszych dziewczynach kochających pływanie, bieganie i jogę. Kolorowe legginsy, t-shirty, szorty, topy, bluzy i kurtki sprawią, że nawet w czasie uprawiania sportu będziesz czuła się seksowna i kobieca.

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć z kampanii Stella Sport: