Odsiadka w więzieniu bardzo zmieniła Stefana W. Była dla niego traumatycznym przeżyciem. Być może to wtedy zaplanował zemstę. Jak twierdzi jego znajomy często powtarzał, że: ja wszystkich wykończę, którzy mnie do tego więzienia wpakowali, bo ja nic nie zrobiłem. Niestety te plany zostały zrealizowane i ofiarą 27-latka padł Paweł Adamowicz.

Przykro, że tak się stało, natomiast jak dla mnie, to prędzej czy później to musiało nastąpić. Jeśli nie z Pawłem Adamowiczem, to z jakąkolwiek inną znaną osobą, dlatego że on zawsze chciał być w błysku fleszy, dosłownie. Chciał być znany. Nawet jak pracował dla chłopaków, odzyskiwał długi, spuszczał komuś łomot, to zawsze przedstawiał się jako taka osoba, która chce być jeszcze wyżej w tej hierarchii. Myślę, że jakby on został płatnym zabójcą, to byłby najszczęśliwszą osobą na świecie, dosłownie - wyznał diler dla "Interwencji".