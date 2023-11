Reklama

Zabójca Pawła Adamowicza próbował zaatakować Andrzeja Dudę?! W mediach pojawiły się szokujące informacje, według których Stefan W. chciał wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, miało do tego dojść po wyjściu Stefana W. z więzienia, w grudniu 2018 roku. O tym, że zabójca prezydenta Gdańska pojawił się w stolicy media donosiły już kilka dni temu, wtedy jednak dowiedzieliśmy się, że Stefan W. miał chodzić po klubach i odwiedzić kasyno. Czy próbował wówczas dostać się również do Pałacu Prezydenckiego?

Stefan W. chciał wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego?

Medialne informacje w rozmowie z Wirtualną Polską skomentował współpracownikn Andrzeja Dudy. Czy Stefan W. rzeczywiście próbował wtargąć do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie?

(...) na tą chwilę nie potwierdza się informacja, że Stefan W. miałby próbować wtargnąć na teren Pałacu Prezydenckiego. Każdy taki przypadek jest neutralizowany przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa we współpracy ze Strażą Miejską w Warszawie- przyznał jeden z prezydenckich ministrów.

Jak donosi Fakt24 Stefan W. rzeczywiście pojawił się w Warszawie i był widziany na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu, ale nie próbował dostać się do Pałacu Prezydenckiego.

Głównie szwendał się po mieście, a do Gdańska wrócił porannym pociągiem- zdradził informator Faktu.

Stefan W. nie próbował wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego.

East News

Mężczyzna zabił Pawła Adamowicza.