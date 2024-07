Codziennie rano czekamy na najświeższe doniesienia na temat córki Whtiney Houston, Bobbi, o którą martwią się wszyscy fani diwy. Dziewczyna w weekend została znaleziona nieprzytomna w wannie w swoim rodzinnym domu. Jej stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Przypomnijmy:

Nowe fakty w sprawie córki Whitney Houston. Rodzina wydała oświadczenie

Jak donosi dziś portal tmz.com Bobbi Kristina Houston została przeniesiona wczoraj do innego szpitala. Obecnie znajduje się w Emory University Hospital w Atlancie, który uchodzi za najlepszy w leczeniu problemów neurologicznych. Pracują tam najlepsi specjaliści, dlatego szansa na wyzdrowienie automatycznie rośnie. Niestety, pojawiły się inne kontrowersje. Okazuje się, że rodzina Bobbi już kłóci się o to, kto powinien mieć do niej dostęp i informować media o przebiegu leczenia. Podobno rodzina ojca Kristiny nigdy nie mogła dogadać się z rodziną diwy.

Najważniejsze, aby Bobbi doszła do siebie, za co trzymamy kciuki.

